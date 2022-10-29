Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+10° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
49 минут назад

Эксперт назвал дату начала глобального кризиса в энергетике

Илья Родин

Грядущий энергетический кризис станет «самым опасным» для мирового сообщества, заявил экономист Керем Алкин в статье для портала Sabah.

Раскрыта дата начала глобального кризиса в энергетике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперт подчеркнул, что нынешний энергокризис значительно отличается от нефтяных кризисов 1970-х годов.

По его мнению, на ситуацию с энергоресурсами в настоящее время влияют не только нефть, но и атомная энергетика, уголь, природный газ.

Кроме того, важным фактором явился кризис так называемой «энергетической трансформации», отметил Керем Алкин. Он уточнил, что финансовые меры западных стран, направленные на борьбу с инфляцией, привели в конечном итоге к существенному росту затрат на развитие солнечной, геотермальной, гидроэнергетики.

Аналитик пояснил, что экономисты, настаивающие на ортодоксальной политике по этому вопросу, поставили под угрозу переход к зеленой энергетике, ее устойчивое развитие.

Алкин рассказал, что важное влияние на ситуацию в мире также оказали проблемы с гидроэнергетикой. Засуха крайне негативно отразилась на отрасли, привела к снижение мощностей станций.

По оценке эксперта, начало сильнейшего энергокризиса придется на осень 2023-го года, а его пик - на зимние месяцы 2024-го года.

Это обусловлено тем, что западные страны хорошо подготовились к ближайшему зимнему периоду, сделали большие запасы голубого топлива. В следующем году им будет намного сложнее заполнить подземные газовые хранилища, резюмировал Алкин.

Экономика,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители