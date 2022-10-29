Раскрыта дата начала глобального кризиса в энергетике

Грядущий энергетический кризис станет «самым опасным» для мирового сообщества, заявил экономист Керем Алкин в статье для портала Sabah.

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Эксперт подчеркнул, что нынешний энергокризис значительно отличается от нефтяных кризисов 1970-х годов.

По его мнению, на ситуацию с энергоресурсами в настоящее время влияют не только нефть, но и атомная энергетика, уголь, природный газ.

Кроме того, важным фактором явился кризис так называемой «энергетической трансформации», отметил Керем Алкин. Он уточнил, что финансовые меры западных стран, направленные на борьбу с инфляцией, привели в конечном итоге к существенному росту затрат на развитие солнечной, геотермальной, гидроэнергетики.

Аналитик пояснил, что экономисты, настаивающие на ортодоксальной политике по этому вопросу, поставили под угрозу переход к зеленой энергетике, ее устойчивое развитие.

Алкин рассказал, что важное влияние на ситуацию в мире также оказали проблемы с гидроэнергетикой. Засуха крайне негативно отразилась на отрасли, привела к снижение мощностей станций.

По оценке эксперта, начало сильнейшего энергокризиса придется на осень 2023-го года, а его пик - на зимние месяцы 2024-го года.