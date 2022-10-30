Bloomberg выявил в России долларовую «кубышку» для обхода санкций

Россия смогла компенсировать не менее 100 млрд долларов от заблокированных Западом золотовалютных резервов ЦБ. Этого удалось достичь благодаря возросшей роли Национального клирингового центра (НКЦ) Мосбиржи, сообщает Bloomberg.

«По словам источников, знакомых с его операциями, в этом году Национальный клиринговый центр продемонстрировал рост своих валютных резервов. Являясь ключевым звеном в торговле газом, он до сих пор избегал санкций США и Европы, которые ударили по ЦБ и основным кредиторам России», - пишет агентство.

С ростом цен на энергоносители приток валюты не ослабевал. На этом фоне активы НКЦ резко выросли. Отмечается, что большая часть денег в НКЦ хранится в юанях, переведенных из долларов, евро и других «недружественных» валют по указанию ЦБ.

По словам источников, в небольших кредитных учреждениях также наблюдался скачок вложений в юанях и других иностранных валютах.

На нацклиринговый центр пока не наложены санкции, хотя в сентябре США добавили ее исполнительного директора в свой черный список.

Сколько денег сейчас у НКЦ, неизвестно, поскольку российские власти «перестали раскрывать всю информацию о российских активах, кроме самой общей».

По оценкам Bloomberg Economics, общий непредвиденный доход мог превысить 100 миллиардов долларов. Эта цифра основана на данных платежного баланса ЦБ, которые показывают увеличение международных активов.