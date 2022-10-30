Россия договорилась о поставках иранских продуктов

Москва и Тегеран подписали ряд документов о сотрудничестве, рассказал замминистра Минсельхоза Ирана Мохсен Шираванд. Он пояснил, что они окажут важное влияние на экспорт иранской сельхозпродукции, пишет ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что соглашения были подписаны на заседании российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Шираванд подчеркнул, что на сельскохозяйственный сектор приходится существенная часть товарооборота между двумя государствами. По его мнению то, что на мероприятии присутствует делегация Минсельхоза, окажет положительное влияние на увеличение торговли, и ее диверсификацию.

Замминистра выразил надежду, что в рамках достигнутых договоренностей удастся снять противоречия в области стандартов сельхозпродукции, которые ранее значительно затрудняли поставку иранских товаров на российский рынок.