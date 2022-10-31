Цены на пшеницу взлетели после выхода РФ из зерновой сделки

Мировые цены на пшеницу подскочили на пять процентов, кукуруза выросла более чем на два. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные Чикагской товарной биржи.

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По итогам торгов, стоимость пшеницы подскочила на 5,8% до 8,77 доллара за бушель после того, как ранее достигла максимума в 8,93 доллара за бушель. Цена на кукурузу выросла на 2,3% до 6,96 доллара за бушель, а соевые бобы прибавили 1,1% до 14,15 доллара.

«Выход России из черноморского экспортного соглашения вызвал обеспокоенность по поводу глобальных поставок», — объясняют скачки на бирже авторы.