Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+11° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
1 час назад

Решение РФ о выходе из зерновой сделки привело к мировому подорожанию пшеницы

Ura.Ru

Мировые цены на пшеницу подскочили на пять процентов, кукуруза выросла более чем на два. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные Чикагской товарной биржи.

Цены на пшеницу взлетели после выхода РФ из зерновой сделки
Фото: ТАССТАСС

По итогам торгов, стоимость пшеницы подскочила на 5,8% до 8,77 доллара за бушель после того, как ранее достигла максимума в 8,93 доллара за бушель. Цена на кукурузу выросла на 2,3% до 6,96 доллара за бушель, а соевые бобы прибавили 1,1% до 14,15 доллара.

«Выход России из черноморского экспортного соглашения вызвал обеспокоенность по поводу глобальных поставок», — объясняют скачки на бирже авторы.

Россия вышла из зерновой сделки 29 октября после теракта в Севастополе, который, предположительно, совершили Вооруженные силы Украины. Беспилотники утром атаковали Черноморский флот. В МИД РФ заявляли, что возвращение Москвы в сделку можно будет обсуждать только после выяснения подробностей атаки на российские корабли.

НАТО призвала Москву срочно возобновить «зерновую сделку»

Экономика,МИД России,НАТО,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители