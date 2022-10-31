Силуанов: В России нашли противоядие от санкций

"Общая заслуга, в том числе Министерства финансов [РФ], является в том, что мы выработали целый комплекс мер реагирования на сложную ситуацию. У нас есть уже примерная программа действий, программа решений, как нам выстраивать экономику, финансы. Уже есть определенные рецепты работы в таких ограничениях", - сказал Силуанов.