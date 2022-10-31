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41 минуту назад

Силуанов считает, что в России "нашли противоядие" от санкций

ТАССиещё 1

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов назвал заслугой ведомства разработанный комплекс мер реагирования на санкционное давление на РФ. В стране "нашли противоядие" от санкций, заявил министр в документальном фильме о становлении отечественной финансовой системы "История финансов России", размещенном на площадке онлайн-кинотеатра Start.

Силуанов: В России нашли противоядие от санкций
Фото: ТАССТАСС

"Общая заслуга, в том числе Министерства финансов [РФ], является в том, что мы выработали целый комплекс мер реагирования на сложную ситуацию. У нас есть уже примерная программа действий, программа решений, как нам выстраивать экономику, финансы. Уже есть определенные рецепты работы в таких ограничениях", - сказал Силуанов.

По мнению министра, Россия справляется с санкционными ограничениями.

"Научились уже реагировать на те ограничения, с которыми нам приходится жить. Нашли противоядие против этих санкций", - заметил он.

Премьера документального фильма о становлении российской финансовой системы "История финансов России" состоится 1 ноября на площадке онлайн-кинотеатра Start. Премьера будет приурочена к 220-летию Министерства финансов РФ.

Спикерами стали министр финансов РФ Антон Силуанов, глава Банка России Эльвира Набиуллина, первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, председатель госкорпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов, мэр Москвы Сергей Собянин, президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф.

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