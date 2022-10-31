Названы нарастившие вопреки санкциям импорт из РФ страны

Санкции Запада внесли корректировки в ситуацию с импортом из России – его объем в мире резко сократился. Однако все же некоторые страны решили нарастить поставки из страны, сообщает The New York Times, передает РБК.

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Так, увеличение среднемесячного объема импорта из России в сравнении с показателем за предыдущие пять лет продемонстрировала Индия — рост импорта достиг 430% (текущий общий объем торговли, считая экспорт и импорт, $3,3 млрд, + 310%). Затем идет Турция с показателем роста в 213% ($6,2 млрд, + 198%); Бразилия — плюс 166% ($939 млн, + 106%); Испания — плюс 112% ($739 млн, + 57%) Китай — плюс 98% ($15 млрд, + 64%); Нидерланды — плюс 74% ($2 млрд, + 32%); Саудовская Аравия — плюс 45% ($103 млн, + 36%); Япония — плюс 40% ($1,6 млрд, + 13%); ФРГ — плюс 38% ($4,8 млрд, - 3%); Норвегия — плюс 21% ($198 млн, + 15%).

Причем экспорт в РФ из многих стран сократился. Китай и Турция, наоборот, показали рост поставок в страну. Власти КНР нарастили экспорт в РФ на 24% с конца февраля, турецкие власти — на 113%.