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26 минут назад

Посол обвинил Запад в принуждении Турции к санкциям против России

News.ru

Чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов обвинил Запад в принуждении турецких властей к присоединению к антироссийским санкциям. По его словам, для достижения указанной цели используются любые средства, включая жесткий шантаж. Ерхов в разговоре с журналистами газеты Dünya подчеркнул, что никому не нравятся подобные методы, однако окончательное решение остается за турецкой стороной.

Посол обвинил Запад в принуждении Турции к санкциям против РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Насколько я понимаю, эти требования уже выдвинуты теми, кто, не стесняясь использовать любые средства, включая жесткий шантаж, пытается заставить Турцию присоединиться к наложенным на нас санкциям. Именно так я могу интерпретировать письма и телефонные звонки, получаемые турецким бизнесом и ассоциациями от западных партнеров», — заметил посол.

По его словам, российская сторона подобные действия не одобряет. Однако, добавил Ерхов, окончательное решение примет Турция, власти страны и ее народ.

Прежде президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара посредством «Турецкого потока» обеспечит распределение российского газа в Европу. Турецкий лидер и его российский коллега Владимир Путин ранее поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который, в частности, РФ могла бы переместить транзит газа с «Северных потоков» в регион Черного моря и Турцию.

До этого Путин на форуме «Российская энергетическая неделя» предложил проложить дополнительные нитки газопровода из России в Турцию и создать крупнейший в Европе газовый хаб.

Экономика,Алексей Ерхов,Владимир Путин,
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