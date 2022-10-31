В Турции сделали заявление по зерновой сделке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара будет прилагать свои усилия по доставке продовольственных грузов на мировые рынки зерна, сообщает ТАСС.

Также Турция и ООН возобновляют инспекции судов в рамках зерновой сделки после приостановки РФ участия в ней. Как пишет ТАСС, об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя ООН.

Так, 30 октября представительство ООН в Совместном координационном центре в Стамбуле заявило, что делегации ООН, Турции и Украины утвердили на 31 октября график движения 16 судов по морскому гуманитарному коридору. В Минобороны Турции также сообщали, что досмотр судов с зерном на рейде Стамбула планируется продолжить и в понедельник, 31 октября.

Напомним, что после атаки Украины на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя Россия объявила о приостановке участия в вывозе сельскохозяйственной продукции из портов Украины. По информации Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.