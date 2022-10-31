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1 час назад

В Турции сделали заявление по зерновой сделке

Никита Бородкин

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара будет прилагать свои усилия по доставке продовольственных грузов на мировые рынки зерна, сообщает ТАСС.

Также Турция и ООН возобновляют инспекции судов в рамках зерновой сделки после приостановки РФ участия в ней. Как пишет ТАСС, об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя ООН.

Так, 30 октября представительство ООН в Совместном координационном центре в Стамбуле заявило, что делегации ООН, Турции и Украины утвердили на 31 октября график движения 16 судов по морскому гуманитарному коридору. В Минобороны Турции также сообщали, что досмотр судов с зерном на рейде Стамбула планируется продолжить и в понедельник, 31 октября.

Напомним, что после атаки Украины на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя Россия объявила о приостановке участия в вывозе сельскохозяйственной продукции из портов Украины. По информации Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.

Как отмечал глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев, Россия готова в ближайшие месяцы безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых, а также полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки всем заинтересованным государствам по приемлемым ценам. Министр отмечал, что в этом году в России уже собрали 150 млн тонн зерновых, а экспортный потенциал оценивается более чем в 50 млн тонн.

Экономика,Дмитрий Патрушев,Реджеп Эрдоган,Минсельхоз России,Минобороны России,ООН,
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