Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+11° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
35 минут назад

Франция ищет альтернативу морскому пути вывоза зерна после решения РФ приостановить сделку

ТАСС

Франция прорабатывает альтернативные варианты для вывоза украинского зерна после решения России приостановить участие в зерновой сделке. Об этом заявил в понедельник в эфире радиостанции RMC министр сельского хозяйства и продовольственного суверенитета Франции Марк Фено.

Франция ищет альтернативу морскому пути вывоза зерна с Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Мы ведем работу на европейском уровне, и я провел ряд переговоров с коллегами по этому поводу, - сказал Фено. - Если зерно не получится вывозить по морю, его можно будет вывозить по суше".

Он подчеркнул, что над этой задачей работает президент республики.

По его словам, в качестве альтернативы морскому пути рассматривается варианты вывоза зерна через Румынию и Польшу.

29 октября в Минобороны РФ заявили, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке после теракта в Севастополе против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора, совершенного при участии британских специалистов. По данным военного ведомства, Киев совершил террористическую атаку, задействовав девять беспилотников и семь автономных морских беспилотных аппаратов. Все они были уничтожены.

В свою очередь министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в субботу заявил, что Россия, в том числе с участием Турции, готова безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тыс. тонн зерновых в ближайшие четыре месяца.

Экономика,Дмитрий Патрушев,Минобороны России,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители