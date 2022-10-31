Франция ищет альтернативу морскому пути вывоза зерна с Украины

Франция прорабатывает альтернативные варианты для вывоза украинского зерна после решения России приостановить участие в зерновой сделке. Об этом заявил в понедельник в эфире радиостанции RMC министр сельского хозяйства и продовольственного суверенитета Франции Марк Фено.

"Мы ведем работу на европейском уровне, и я провел ряд переговоров с коллегами по этому поводу, - сказал Фено. - Если зерно не получится вывозить по морю, его можно будет вывозить по суше".

Он подчеркнул, что над этой задачей работает президент республики.

По его словам, в качестве альтернативы морскому пути рассматривается варианты вывоза зерна через Румынию и Польшу.

29 октября в Минобороны РФ заявили, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке после теракта в Севастополе против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора, совершенного при участии британских специалистов. По данным военного ведомства, Киев совершил террористическую атаку, задействовав девять беспилотников и семь автономных морских беспилотных аппаратов. Все они были уничтожены.