Франция ищет альтернативу морскому пути вывоза зерна с Украины

Франция прорабатывает альтернативные варианты вывоза украинского зерна после решения России приостановить участие в «зерновой сделке». Как пишет ТАСС, об этом заявил министр сельского хозяйства страны Марк Фено.

По его словам, Париж ведет работу на уровне Европы, а решением проблемы занят и президент Франции Эммануэль Макрон. Сам министр уже успел провести ряд переговоров по теме вывоза продовольствия.

«Если зерно не получится вывозить по морю, его можно будет вывозить по суше», — сказал Фено, отметив, что альтернативой морскому пути может стать вывоз зерна через Румынию и Польшу.

Напомним, что 29 октября, после атаки Украины на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя, Россия объявила о приостановке участия в вывозе сельскохозяйственной продукции из портов Украины. По информации Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций велась под руководством специалистов из Великобритании.