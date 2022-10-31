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53 минуты назад

Франция решила найти способ вывезти украинское зерно в обход России

Никита Бородкин

Франция прорабатывает альтернативные варианты вывоза украинского зерна после решения России приостановить участие в «зерновой сделке». Как пишет ТАСС, об этом заявил министр сельского хозяйства страны Марк Фено.

Франция ищет альтернативу морскому пути вывоза зерна с Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, Париж ведет работу на уровне Европы, а решением проблемы занят и президент Франции Эммануэль Макрон. Сам министр уже успел провести ряд переговоров по теме вывоза продовольствия.

«Если зерно не получится вывозить по морю, его можно будет вывозить по суше», — сказал Фено, отметив, что альтернативой морскому пути может стать вывоз зерна через Румынию и Польшу.

Напомним, что 29 октября, после атаки Украины на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя, Россия объявила о приостановке участия в вывозе сельскохозяйственной продукции из портов Украины. По информации Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций велась под руководством специалистов из Великобритании.

Незадолго до этого НАТО обращалось с призывом продлить «зерновую сделку». Генсек альянса Йенс Столтенбер заявил, что организация выступает за обеспечение бесперебойных поставок продовольствия наиболее нуждающимся в этом гражданам.

Экономика,Эммануэль Макрон,Минобороны России,НАТО,
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