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24 минуты назад

Кремль оценил разморозку резервов России фразой «надежда умирает последней»

Lenta.ru

Россия намерена продолжать отстаивать свои интересы в вопросе разморозки золотовалютных резервов, замороженных Западом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Кремль оценил шансы на разморозку резервов России
Фото: ТАССТАСС

Шансы на разморозку резервов России в Кремле оценили фразой «надежда умирает последней».

«Учитывая, что речь идет о международном акте воровства, нарушение всего и вся, всех международных правил и законов, то, конечно, мы будем продолжать отстаивать наши интересы. Надежда умирает последней», — заявил Песков.

Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что замороженные золотовалютные резервы РФ объемом 300 миллиардов евро можно разморозить тогда, когда начнется восстановление Украины при участии России.

Экономика,Дидье Рейндерс,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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