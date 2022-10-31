Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+13° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
1 час назад

FT: между США и ЕС существуют разногласия по тарифам на украинскую продукцию

Газета.Ru

У Евросоюза (ЕС) и США есть разногласия по вопросу отмены тарифов на украинскую продукцию. Об этом написала газета Financial Times со ссылкой на сообщение источников в дипломатических кругах.

Стало известно о разногласиях США и ЕС по украинской продукции
Фото: Газета.ruГазета.ru

«ЕС пытается уговорить США отказаться от тарифов», — сказал собеседник агентства.

Как пишет издание, ЕС приостановил действие всех тарифов и квот до июня 2023 года, однако Вашингтон отменил только антидемпинговые пошлины на сталь.

Отмечается, что чиновники Еврокомиссии (ЕК) месяцами призывают американских коллег последовать своему примеру. Но в Белом доме опасается критики со стороны республиканцев из-за того, что дешевый импорт может угрожать рабочим местам в США.

Во второй половине апреля агентство Bloomberg сообщило, что ЕС предложил временно отменить тарифы и квоты на экспорт товаров из Украины, чтобы поддержать экономику страны.

В середине сентября издание «Страна.ua» со ссылкой на данные Госстата написало, что цены на продукты питания на Украине с начала 2022 года выросли в среднем на 25%.

Экономика,Еврокомиссия,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители