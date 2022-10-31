СМИ: санкции Запада против России вызвали эффект бумеранга

Санкции против России, которые на Западе поначалу считали "легкой прогулкой", вызвали эффект бумеранга, усилив проблемы в Европе и других регионах мира. Такое мнение выразил в ноябрьском номере французский журнал Le Monde diplomatique.

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"Еще недавно европейские лидеры верили, что объявленная ими тотальная финансовая война против Москвы станет легкой прогулкой", - замечает издание.

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Указывая на неудачу "финансового блицкрига" Запада против России, Le Monde diplomatique констатирует, что, "вопреки ожиданиям, российская финансовая система устояла". "В конце апреля рубль обменивался на доллары по своему курсу до конфликта, а затем взмыл вверх", - отмечается в обзоре.

"Теперь разваливается санкционное табу на энергоносители", - указывает журнал.

Он отмечает, что не все страны согласились участвовать в "походе" против российской экономики. Так, Индия "добавила к традиционному импорту из России оружия также массовые закупки российской нефти".

"Эффект бумеранга, который получили санкции, усиливает напряженность в Европейском союзе", - говорится в материале Le Monde diplomatique.

"Чтобы спасти свою промышленность, Германия смогла нарастить свою задолженность под небольшие проценты, в отличие от Италии и Греции, и это вызывает раздоры в зоне евро", - отмечает журнал.

Иллюзорная перспектива

По данным издания, в Европе считают, что украинский конфликт "не должен приводить к американскому экономическому господству и экономическому ослаблению Евросоюза". По мнению главы экономического блока французского правительства Брюно Ле Мэра, "нельзя мириться с тем, что США продают свой сжиженный природный газ европейцам в четыре раза дороже, чем собственным предприятиям".

Недовольство высказывают и в развивающихся странах. Как указывает Le Monde diplomatique, глава Африканского союза, президент Сенегала Маки Саль призывал западные страны исключить из санкционного периметра продовольствие. Он предостерег, что "санкции в этой сфере несут серьезные угрозы для населения Африканского континента". Журнал также приводит данные ООН о том, что "с острой ситуацией в продовольственной сфере сталкивается почти половина населения Афганистана".