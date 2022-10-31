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55 минут назад

Япония намеревается остаться в проекте «Сахалин-1»

Илья Родин

Власти Японии намереваются продолжить участие в российском проекте «Сахалин-1». Это объясняется тем, что страна нуждается в стабильных поставках энергоресурсов, пишет газета Nikkei.

Япония намеревается остаться в проекте «Сахалин-1»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в настоящее время Япония импортирует порядка 95% нефти из государств Ближнего Востока. Вместе с тем, участие в российском нефтегазовом проекте важно для страны, так как позволяет обеспечить стабильность поставок.

По данным издания, правительство Японии «решило продолжить участие в российском нефтегазовом проекте «Сахалин-1», несмотря на наложенные на Москву международные ограничительные меры.

Окончательное решение о продолжении участия в проекте будет принято после консультаций с представителями крупных японских компаний, задействованных в нем наряду с правительством.

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