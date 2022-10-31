Япония намеревается остаться в проекте «Сахалин-1»

Власти Японии намереваются продолжить участие в российском проекте «Сахалин-1». Это объясняется тем, что страна нуждается в стабильных поставках энергоресурсов, пишет газета Nikkei.

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Отмечается, что в настоящее время Япония импортирует порядка 95% нефти из государств Ближнего Востока. Вместе с тем, участие в российском нефтегазовом проекте важно для страны, так как позволяет обеспечить стабильность поставок.

По данным издания, правительство Японии «решило продолжить участие в российском нефтегазовом проекте «Сахалин-1», несмотря на наложенные на Москву международные ограничительные меры.