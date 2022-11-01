В Европе снизилась цена на газ

По итогам октября в Европе отмечают снижение стоимости газа. Цена упала до 1 246 долларов за тысячу кубометров. Таковы данные лондонской биржи ICE о ноябрьском и декабрьском фьючерсах. Напомним, в сентября стоимость топлива доходила до 1 884 долларов.

Фото: ТАСС ТАСС

Как пишет ТАСС, основным фактором снижения стала аномально теплая погода в регионе, благодаря которой откладывается старт отопительного сезона. Кроме того, запасы газа в подземных хранилищах приближаются к максимуму, что тоже отразилось на стоимости. Также в октябре в ЕС существенно выросла средняя доля ветрогенерации в выработке электроэнергии - до около 18% (в сентябре было 13,5%).

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