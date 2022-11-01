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38 минут назад

В Европе снизилась цена на газ

Свободная прессаиещё 2

По итогам октября в Европе отмечают снижение стоимости газа. Цена упала до 1 246 долларов за тысячу кубометров. Таковы данные лондонской биржи ICE о ноябрьском и декабрьском фьючерсах. Напомним, в сентября стоимость топлива доходила до 1 884 долларов.

В Европе снизилась цена на газ
Фото: ТАССТАСС

Как пишет ТАСС, основным фактором снижения стала аномально теплая погода в регионе, благодаря которой откладывается старт отопительного сезона. Кроме того, запасы газа в подземных хранилищах приближаются к максимуму, что тоже отразилось на стоимости. Также в октябре в ЕС существенно выросла средняя доля ветрогенерации в выработке электроэнергии - до около 18% (в сентябре было 13,5%).

Цены на газ в режиме онлайн смотрите на этом графике

Ранее "СП" писала о том, что благодаря «Северному потоку», газопроводу «Ямал - Европа» и построенному, но не введенному в эксплуатацию «Северному потоку-2», Германия была крупнейшим газовым хабом в Европе. На это указывает заместитель директора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

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