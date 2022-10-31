Иран ввел санкции против США

Власти Ирана расширили санкционный список физических и юридических лиц в США. В него попали 14 американских граждан и организаций. Об этом сообщает Tasnim со ссылкой на соответствующее заявление МИД Ирана.

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Согласно тексту документа, решение ввести новые санкции против США власти республики приняли в связи с «вмешательством во внутренние дела страны, нарушением прав человека, подстрекательством к беспорядкам, пропагандой насилия и поощрением террористических действий» со стороны Вашингтона.

В частности, под ограничения попали глава CENTCOM Майкл Курилла, замсоветника президента по нацбезопасности Энн Нойбергер и замглавы Минфина Уолли Адейемо. Кроме того Тегеран ввел санкции против ЦРУ, Нацгвардии, девятой воздушной армии ВВС США и американской НПО «Объединение против ядерного Ирана».