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1 час назад

Турецкие отели начали принимать «Мир»

Ura.Ru

Пять отелей в Турции подключили платежные сервисы для приема российских карт «Мир». Банки зафиксировали успешные трансакции, но общее количество платежей по картам «Мир» в октябре за границей резко снизилось.

Турецкие отели начали принимать «Мир»
Фото: ТАССТАСС

«Успешную оплату по нацкартам в октябре подтвердили в пяти гостиницах. В частности, в Papillon Zeugma Relaxury после прекращения приема „Мира“ банком Ziraat подключили российскую систему Sigma, которая успешно работает с нашими картами», — пишут «Известия».

Расплатиться картой «Мир» также можно в Papillon Belvil и трех отелях сети Nirvana. Сами туристы подтверждают, что успешно пользуются картой «Мир» в Турции. Эксперты считают, что турецкие банки смогли отключить от «Мира» лишь часть терминалов.

США намеревались ввести санкции против платежной системы «Мир». Это связано с началом спецоперации России спецоперации на Украине. URA.RU сообщало, что Россия и Турция ведут переговоры по поводу использования турецкой платежной системы Troy в качестве альтернативы российской платежной системе «Мир».

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