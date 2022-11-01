Турецкие отели начали принимать «Мир»

Пять отелей в Турции подключили платежные сервисы для приема российских карт «Мир». Банки зафиксировали успешные трансакции, но общее количество платежей по картам «Мир» в октябре за границей резко снизилось.

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«Успешную оплату по нацкартам в октябре подтвердили в пяти гостиницах. В частности, в Papillon Zeugma Relaxury после прекращения приема „Мира“ банком Ziraat подключили российскую систему Sigma, которая успешно работает с нашими картами», — пишут «Известия».

Расплатиться картой «Мир» также можно в Papillon Belvil и трех отелях сети Nirvana. Сами туристы подтверждают, что успешно пользуются картой «Мир» в Турции. Эксперты считают, что турецкие банки смогли отключить от «Мира» лишь часть терминалов.