Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+16° в 
USD 61.62EUR 61.12
Войти в почту
2 часа назад

Новый премьер Британии решил повысить налоги

Lenta.ru

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак решил повысить налоги, чтобы покрыть дефицит в государственном бюджете в размере 50 миллиардов фунтов стерлингов (около 57,3 миллиардов долларов США). Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники в британском Минфине.

Новый премьер Британии решил повысить налоги
Фото: WikipediaWikipedia

«Это будет жестко. Дело в том, что всем придется платить больше налогов, если мы хотим сохранить государственные услуги», — цитирует газета слова сотрудника ведомства.

Ранее стало известно, что Сунак обсуждает вопрос о повышении налогов и значительном сокращении госрасходов на фоне улучшения состояния британских финансов. По информации Financial Times, Джереми Хант представит среднесрочный финансовый план правительства 17 ноября.

«После заимствования сотен миллиардов фунтов вследствие (пандемии) коронавируса и реализации масштабной поддержки по оплате счетов за электроэнергию, мы не сможем заполнить бюджетную дыру только за счет сокращения расходов», — отметил источник издания.

28 октября сообщалось, что новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак оказался богаче короля Карла III. Состояние главы правительства и его жены Акшаты Мурти оценивается в 730 миллионов фунтов стерлингов (844 миллиона долларов). Личное состояние короля в разы меньше — 370 миллионов фунтов.

Экономика,Риши Сунак,Джереми Хант,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители