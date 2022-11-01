Новый премьер Британии решил повысить налоги

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак решил повысить налоги, чтобы покрыть дефицит в государственном бюджете в размере 50 миллиардов фунтов стерлингов (около 57,3 миллиардов долларов США). Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники в британском Минфине.

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«Это будет жестко. Дело в том, что всем придется платить больше налогов, если мы хотим сохранить государственные услуги», — цитирует газета слова сотрудника ведомства.

Ранее стало известно, что Сунак обсуждает вопрос о повышении налогов и значительном сокращении госрасходов на фоне улучшения состояния британских финансов. По информации Financial Times, Джереми Хант представит среднесрочный финансовый план правительства 17 ноября.

«После заимствования сотен миллиардов фунтов вследствие (пандемии) коронавируса и реализации масштабной поддержки по оплате счетов за электроэнергию, мы не сможем заполнить бюджетную дыру только за счет сокращения расходов», — отметил источник издания.