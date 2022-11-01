Денежный объем поставок товаров из Турции в РФ побил рекорд

Денежный объем поставок товаров из Турции в Россию в сентябре обновил месячный рекорд — $1,15 млрд. Данный уровень на 21% превышает показатель августа, сообщает РБК со ссылкой на данные Турецкого института статистики.

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Также вышеуказанная цифра в 2,3 раза больше прошлогоднего сентябрьского значения.

В текущем году турецкий экспорт в страну набирает обороты. Так, в сравнении с досанкционный уровнем в феврале он возрос почти в 2,4 раза. Напомним, Турция стала единственным государством среди участников блока НАТО, которое не стало присоединяться к рестрикциям против РФ.

Стране удалось догнать ФРГ по поставкам в Россию. В августе, согласно данным европейского статистического агентства Eurostat, объем экспорта Германии в Россию достиг $1,1–1,2 млрд ($1,14).

В Институеа стран с переходной экономикой при Банке Финляндии считают, что увеличение поставок из Турции обусловлено стремлением властей страны стать экспортным хабом для России, а также падением национальный валюты страны – лиры.

Если Турция опередит ФРГ, она получит статус третьего крупнейшего экспортера товаров в Россию, после КНР и Белоруссии.