Глава ЕЦБ назвала основные факторы риска для еврозоны

"Чем дольше инфляция остается на столь высоком уровне, тем больше риск того, что она распространится по всей экономике, при этом бизнес будет ожидать еще более высоких темпов инфляции, а это опасно, мы должны этого избежать", - отметила глава ЕЦБ.