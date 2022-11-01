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1 час назад

Глава ЕЦБ назвала основные факторы риска для еврозоны

ТАССиещё 1

Значительно возросшие цены на энергию, а также повышение стоимости продуктов питания являются главными вызовами для устойчивости финансовой системы еврозоны. С такой оценкой во вторник в интервью латвийскому новостному порталу Delfi выступила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

Глава ЕЦБ назвала основные факторы риска для еврозоны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Высокие цены на энергоносители и продовольствие остаются для нас основными факторами риска. Все чаще мы наблюдаем, что проблемы из-за возросшей стоимости энергии распространяются на все новые секторы экономики", - сказала она.

Следствием таких тенденций, по словам Лагард, является рост инфляции.

"Чем дольше инфляция остается на столь высоком уровне, тем больше риск того, что она распространится по всей экономике, при этом бизнес будет ожидать еще более высоких темпов инфляции, а это опасно, мы должны этого избежать", - отметила глава ЕЦБ.

Она подчеркнула решимость сделать все необходимое, чтобы вернуть инфляцию к показателю в 2%.

"Базовые прогнозы показывают, что инфляция составит 8,1% в текущем году, 5,5% в 2023-м и 2,3% в 2024-м. Но можно ожидать, что рост замедлится до 0,9% в 2023 году и достигнет 1,9% в 2024-м", - сказала Лагард.

При этом, по ее словам, следует учитывать высокий уровень неопределенности в отношении экономических перспектив еврозоны из-за ситуации на Украине.

Экономика,Кристин Лагард,ЕЦБ,
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