Украина выйдет из зоны свободной торговли СНГ

Украина начала готовиться к денонсации договора о зоне свободной торговли с Содружеством независимых государств (СНГ) 2011 года, заявила депутат Верховной Рады страны Роксолана Пидласа. Об этом сообщает РИА Новости.

«Кроме России, на торговлю с которой введено эмбарго, сторонами договора также являются Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия, Молдова, Таджикистан и Туркменистан. Узбекистан применяет договор на отдельно определенных условиях», — рассказала депутат.

Пидласа подняла вопрос выхода Киева из соглашения на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. По ее словам, глава украинского кабмина начал подготовку законопроекта о денонсации.