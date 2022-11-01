Латвия пересмотрит договор с РФ об эксплуатации нефтепроводов

Власти Латвии намерены пересмотреть межправительственное соглашение с Россией о совместной эксплуатации нефте- и нефтепродуктопроводов, проходящих по территории республики. Об этом сообщает портал Baltnews.

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Уточняется, что совещание государственных секретарей Латвии по пересмотру соглашения от 2 июня 1993 года состоится уже на этой неделе.

По данным Baltnews, латвийские власти намерены отменить действие четвертой статьи документа, согласно которой собственность не может быть подвергнута реквизиции, конфискации или национализации. В соглашении юридические лица из РФ рассматриваются как иностранные инвесторы, а их деятельность на территории Латвии осуществляется в соответствии с местным законодательством об иностранных инвестициях.

Как отмечает портал, свои намерения власти республики объясняют международными антироссийскими санкциями.

Через Латвию проходит один из участков нефтепровода «Дружба», обеспечивающего экспорт нефти из России в Европу.