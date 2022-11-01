Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+16° в 
USD 61.62EUR 61.12
Войти в почту
44 минуты назад

Baltnews: Латвия хочет пересмотреть договор с Россией об эксплуатации нефтепроводов

Газета.Ruиещё 1

Власти Латвии намерены пересмотреть межправительственное соглашение с Россией о совместной эксплуатации нефте- и нефтепродуктопроводов, проходящих по территории республики. Об этом сообщает портал Baltnews.

Латвия пересмотрит договор с РФ об эксплуатации нефтепроводов
Фото: Газета.ruГазета.ru

Уточняется, что совещание государственных секретарей Латвии по пересмотру соглашения от 2 июня 1993 года состоится уже на этой неделе.

По данным Baltnews, латвийские власти намерены отменить действие четвертой статьи документа, согласно которой собственность не может быть подвергнута реквизиции, конфискации или национализации. В соглашении юридические лица из РФ рассматриваются как иностранные инвесторы, а их деятельность на территории Латвии осуществляется в соответствии с местным законодательством об иностранных инвестициях.

Как отмечает портал, свои намерения власти республики объясняют международными антироссийскими санкциями.

Через Латвию проходит один из участков нефтепровода «Дружба», обеспечивающего экспорт нефти из России в Европу.

Ранее сообщалось, что латвийские власти распорядились демонтировать часть «Кургана Дружбы» на границе с Россией и Белоруссией.

Экономика,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители