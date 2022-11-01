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32 минуты назад

Энергетический кризис в Европе ослабнет из-за погоды

Lenta.ru

В этом году синоптики прогнозируют относительно теплый ноябрь, так что энергетический кризис в Европе может ослабнуть из-за погоды, пишет Bloomberg.

Погода ослабит энергокризис в Европе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Из-за потепления запасы газа из подземных газовых хранилищ (ПГХ) будут расходоваться не так быстро. Это, указывает агентство, станет облегчением как для домохозяйств, обеспокоенных стоимостью отопления, так и для правительств, стремящихся сохранить запасы топлива после сокращения поставок из России. Метеорологи указывают, что тепло в ноябре стало бы большим подспорьем, учитывая ситуацию на энергетическом рынке.

«Тем не менее, нельзя исключать периодические похолодания в ноябре и в зимнем сезоне 2022-2023 годов в целом», — указал синоптик Мэтью Дросс из Maxar Technologies.

Европейские цены на газ значительно снизились после пика в августе, но все еще примерно на 80 процентов выше уровня прошлого года. Сейчас из-за переноса сроков начала отопительного сезона цены снижаются. Кроме того, объемы запасенного к зиме газа в Европе превысили потребность региона. Причиной образования избытка топлива стала теплая погода и активное наращивание поставок сжиженного природного газа (СПГ).

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