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54 минуты назад

В России начали расследование взрывов на «Северных потоках»

Елена Прошина

Российский вице-премьер Александр Новак заявил, что в РФ начали изучать взрывы на «Северных потоках». Об этом сообщает ТАСС.

В России начали расследование взрывов на «Северных потоках»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Новак рассказал, что сейчас «Газпром» получает доклады «с мест». По словам вице-премьера, российское расследование только началось, но «какая-то информация» уже есть.

«Официальных бумаг нет еще пока. Еще идут обследования», - сказал он.

Ранее на газопроводах системы «Северный поток» в районе датского острова Борнхольм произошло несколько утечек за один день. В компании Nord Stream назвали разрушения беспрецедентными и заявили, что сроки восстановления пока назвать нельзя.

Позже в Швеции и Дании сообщили, что в районе аварии были зафиксированы взрывы. Шведские власти квалифицировали это как «грубый саботаж». В России случившееся назвали диверсией.

Швеция, Дания и Германия начали расследования, пообещав жесткий ответ на любое преднамеренное нарушение энергетической инфраструктуры ЕС. Каждая из стран ведет собственное расследование, объединять усилия они отказались.

31 октября президент РФ Владимир Путин сообщил, что «Газпром» допустили до обследования мест взрывов. Специалисты компании обнаружили две воронки глубиной три и пять метров.

«Это очевидный теракт, очевидный», - подчеркнул Путин.

Экономика,Александр Новак,Владимир Путин,Газпром,ЕС,
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