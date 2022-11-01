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19 минут назад

Катар пригрозил оставить Европу без газа из-за ее позиции по России

Елена Прошина

Министр энергетики Катара Саад Аль-Кааби заявил, что страна может перестать поставлять газ в Европу, если будет принято решение ввести потолок цен для топлива из России. Об этом сообщает Bloomberg.

Катар пригрозил оставить Европу без газа из-за ее позиции по России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Министр отметил, что, несмотря на согласие Катара воздержаться от перенаправления поставок сжиженного газа из Европы, это не запрещается по контракту.

«Катар придерживается этого, но ничто не является постоянным, и мы имеем право делать с нашими объемами все, что захотим», – заявил Саад Аль-Кааби.

Он уточнил, что это согласие было дано на определенный срок, а власти Катара оставляют за собой право отказаться от выполнения обещания, когда это станет уместно.

Аль-Кааби добавил, что считает свободный рынок «всегда является лучшим решением», а вмешательство в механизмы работы рынка нарушает правила конкуренции и является угрозой для инвестиции в добычу газа.

Ранее стало известно, что Катар рассчитывает получить долю в проекте разработки месторождений газа в Ливане.

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