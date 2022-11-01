Катар пригрозил оставить Европу без газа из-за ее позиции по России

Министр энергетики Катара Саад Аль-Кааби заявил, что страна может перестать поставлять газ в Европу, если будет принято решение ввести потолок цен для топлива из России. Об этом сообщает Bloomberg.

Министр отметил, что, несмотря на согласие Катара воздержаться от перенаправления поставок сжиженного газа из Европы, это не запрещается по контракту.

«Катар придерживается этого, но ничто не является постоянным, и мы имеем право делать с нашими объемами все, что захотим», – заявил Саад Аль-Кааби.

Он уточнил, что это согласие было дано на определенный срок, а власти Катара оставляют за собой право отказаться от выполнения обещания, когда это станет уместно.

Аль-Кааби добавил, что считает свободный рынок «всегда является лучшим решением», а вмешательство в механизмы работы рынка нарушает правила конкуренции и является угрозой для инвестиции в добычу газа.