На Украине рассказали о последствиях блока"зернового коридора

Блокировка зернового коридора приведет к росту цен на сельхозпродукцию, что поставит под угрозу мировую продовольственную безопасность. Об этом заявил министр аграрной политики Украины Николай Сольский. Его слова приводит «Прайм».

Сольский уверен, что негативные последствия от блокировки зернового коридора почувствует весь мир, в том числе и те страны, что никогда не закупали украинское зерно.

«Остановка морского экспорта повлияет на глобальную продовольственную безопасность и может спровоцировать значительное повышение цен на зерно в будущем. Цены на зерно реагируют негативно, они будут идти вверх», — сказал глава Минагрополитики Украины.

Он отметил, что Киев вывозил по зерновому коридору 70% своей сельхозпродукции.