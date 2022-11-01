Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+22° в 
USD 61.43EUR 60.97
Войти в почту
1 час назад

На Украине рассказали о последствиях блока"зернового коридора

Елена Прошина

Блокировка зернового коридора приведет к росту цен на сельхозпродукцию, что поставит под угрозу мировую продовольственную безопасность. Об этом заявил министр аграрной политики Украины Николай Сольский. Его слова приводит «Прайм».

На Украине рассказали о последствиях блока"зернового коридора
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сольский уверен, что негативные последствия от блокировки зернового коридора почувствует весь мир, в том числе и те страны, что никогда не закупали украинское зерно.

«Остановка морского экспорта повлияет на глобальную продовольственную безопасность и может спровоцировать значительное повышение цен на зерно в будущем. Цены на зерно реагируют негативно, они будут идти вверх», — сказал глава Минагрополитики Украины.

Он отметил, что Киев вывозил по зерновому коридору 70% своей сельхозпродукции.

Напомним, что после атаки на российские корабли в Черном море 29 октября Минобороны страны объявило о приостановке участия в реализации зерновой сделки по вывозу сельхозпродукции из портов Украины. В ведомстве отмечали, что нападение совершил «киевский режим при участии специалистов Великобритании».

Экономика,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители