Германия резко сократила потребление газа

Немецкие промышленные предприятия существенно сократили потребление газа в сентябре 2022 года, рассказали специалисты берлинской школы управления Hertie в статье для портала Econstor.

Исследователи отметили, что объем потребления голубого топлива упал на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Немецкая промышленность в абсолютном выражении сэкономила за месяц шесть тераватт-часов.

По оценке экспертов, тренд на снижение потребления газа сохранится в ближнесрочной перспективе. Это обусловлено тем, что на энергетическом рынке по-прежнему очень высокие цены на ресурсы.

Аналитики пояснили, что компании предпринимали значительные усилия для того, чтобы справиться с возросшими затратами. В частности, они повышали цены на свои товары, переключались на альтернативные виды топлива, проводили замену энергоемких компонентов.