Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+22° в 
USD 61.43EUR 60.97
Войти в почту
1 час назад

Германия резко сократила потребление газа

Илья Родин

Немецкие промышленные предприятия существенно сократили потребление газа в сентябре 2022 года, рассказали специалисты берлинской школы управления Hertie в статье для портала Econstor.

Германия резко сократила потребление газа
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Исследователи отметили, что объем потребления голубого топлива упал на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Немецкая промышленность в абсолютном выражении сэкономила за месяц шесть тераватт-часов.

По оценке экспертов, тренд на снижение потребления газа сохранится в ближнесрочной перспективе. Это обусловлено тем, что на энергетическом рынке по-прежнему очень высокие цены на ресурсы.

Аналитики пояснили, что компании предпринимали значительные усилия для того, чтобы справиться с возросшими затратами. В частности, они повышали цены на свои товары, переключались на альтернативные виды топлива, проводили замену энергоемких компонентов.

«Нет технической возможности». В ФРГ отказались принимать газ по «Северному потоку – 2»

Немецкие домохозяйства, в свою очередь, сократили потребление газа на 36% в годовом исчислении. Дальнейшее сокращение возможно только в том случае, если жители согласятся не повышать температуру обогрева своего жилья при похолоданиях, уточнили исследователи.

Экономика,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители