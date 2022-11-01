Россию посчитали способной обойти все ограничения на нефть

По мнению аналитиков, Россия сможет обойти введённый предел цен на нефть, при помощи своих союзников и танкерного флота. Об этом сообщает издание Oil Price .

Отмечается, что установить ограничения на цену российской нефти будет намного сложнее, чем предполагалось. Большинство стран Европы, скорее всего, захотят избежать резкого уменьшения поставок российской нефти, которое случится после установления предела цен. При этом российская сторона все равно сможет избежать серьезных финансовых потерь благодаря союзникам, через которые нефть из России будет поставляться на мировой рынок.