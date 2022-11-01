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34 минуты назад

Россию посчитали способной обойти все ограничения на нефть при помощи союзников

Елена Прошина

По мнению аналитиков, Россия сможет обойти введённый предел цен на нефть, при помощи своих союзников и танкерного флота. Об этом сообщает издание Oil Price.

Россию посчитали способной обойти все ограничения на нефть
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что установить ограничения на цену российской нефти будет намного сложнее, чем предполагалось. Большинство стран Европы, скорее всего, захотят избежать резкого уменьшения поставок российской нефти, которое случится после установления предела цен. При этом российская сторона все равно сможет избежать серьезных финансовых потерь благодаря союзникам, через которые нефть из России будет поставляться на мировой рынок.

Ранее минфин США рассказал, когда введённый потолок цен на российскую нефть вступит в силу.

Экономика,Казначейство США,
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