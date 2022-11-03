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4 часа назад

В Британии назвали сроки начала ограничений на транспортировку нефти из России

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Британские власти вводят запрет на транспортировку российской нефти с 5 декабря, если она не приобретается по цене не ниже той, которую установили западные страны, заявил глава британского минфина Джереми Хант.

В Британии назвали сроки начала ограничений на транспортировку нефти из России
Фото: Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"

«Мы запретили импорт российской нефти в Великобритании и движемся с хорошей скоростью в направлении того, чтобы добиться окончательного отказа от нее», – сказал Хант, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Он добавил, что это должно оказать дополнительную нагрузку на бюджет России и возможность продолжать спецоперацию. Запрет вступит в силу 5 декабря.

Страны G7 запланировали ввести потолок цен на российскую нефть вместе с европейским эмбарго на нефть России 5 декабря.

Экономика,Джереми Хант,
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