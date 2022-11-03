В Британии назвали сроки начала ограничений на транспортировку нефти из России

Британские власти вводят запрет на транспортировку российской нефти с 5 декабря, если она не приобретается по цене не ниже той, которую установили западные страны, заявил глава британского минфина Джереми Хант.

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«Мы запретили импорт российской нефти в Великобритании и движемся с хорошей скоростью в направлении того, чтобы добиться окончательного отказа от нее», – сказал Хант, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Он добавил, что это должно оказать дополнительную нагрузку на бюджет России и возможность продолжать спецоперацию. Запрет вступит в силу 5 декабря.