В России перестало хватать оборудования для электростанций

Российские генерирующие компании с весны этого года из-за нехватки оборудования задерживают запуск энергоблоков по программе модернизации. Об этом со ссылкой на график фактического ввода в эксплуатацию проектов, которые хотели реализовать в 2022 году, пишет «Коммерсантъ».

Фото: РИА Новости РИА Новости

В общей сложности речь шла о 14 обновленных энергоблоках суммарной мощностью 2,74 гигаватта. Восемь объектов мощностью 2,2 гигаватта уже введены в эксплуатацию, но шесть из них запущены в начале года, а с момента ужесточения санкционного противостояния, связанного со вводом войск на Украину, удалось довести до финальной стадии только два энергоблока.

Видео дня

Таким образом, задержки фиксируются на шести энергоблоках совокупной мощностью 575 мегаватт. Например, отставание на восемь месяцев наблюдается на проекте модернизации энергоблока на Ново-Салаватской ТЭЦ на 105 мегаватт («Газпром энергохолдинг») и девятого блока Пермской ТЭЦ-9 («Иркутскэнерго»).

Компания «Т Плюс» также задерживает модернизацию десятого блока Пермской ТЭЦ-9, но уверяет, что справится до конца года, а проблемы связаны с задержкой поставок комплектующих. Сроки ввода в эксплуатацию блока Киришской ГРЭС и энергоблока Иркутской ТЭЦ-6 перенесены на январь 2023 года. Кроме того, генерирующие компании изменили сроки завершения работ на 11 проектах, где планировался ввод в эксплуатацию в 2023-2027 годах.

В «Совете производителей энергии» (объединяет генерирующие компании) объяснили, что сложности возникают с основным и вспомогательным оборудованием, а также с комплектующими, которые должны произвести российские компании. Кроме того, сроки сдвигаются из-за значительного роста затрат на металл, строительные материалы, аренду техники, услуги подрядных организаций и многое другое. При этом в организации напомнили, что цены на оптовом энергорынке растут ниже инфляции.