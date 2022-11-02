Экономисты назвали причину кризиса

Рост инфляции в США, а также увеличение цен по всему миру в этом году связаны с изменением на рынке труда в ходе пандемии коронавируса два года назад, что усилило также рано начавшийся энергетический шок. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на серию публикаций NBER двух экономистов Международного валютного фонда (МВФ) Дэниела Лея и Прачи Мишры, а также Лоренса Болла из университета Джонса Хопкинса.

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Авторы публикации указали на то, что рост инфляции по всему миру в 2022 году связан не только с ростом цен на энергию вследствие санкций против России. Текущая проблема является одним из эпизодов, который начался с пандемии коронавируса и ее последствий. Например, всплески цен на энергоносители были во время начала пандемии коронавируса в 2020 году из-за многочисленных карантинов и ограничений.

Еще одной составляющей текущего роста цен стали необычные события на трудовых рынках. Все в тот же период активной фазы пандемии коронавируса было множество ограничений на работу, что лишь спровоцировало отложенный эффект инфляции, который начался лишь в 2022 году. Например, полные локдауны, по мнению экономистов, являются краткосрочным и грубым вмешательством в рынок.