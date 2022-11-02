Bloomberg: ЕС ждет «большой удар» из-за потери российской нефти

Потеря российской нефти станет для Европы «большим ударом». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на итальянскую компанию Eni.

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Отмечается, что в предстоящем году Европа будет вынуждена рассчитывать на дополнительную нефть из США для компенсации потери поставок из РФ. Скоро будет введен запрет на морской импорт российской нефти и нефтепродуктов. Глава Eni Клаудио Декальци ожидает сокращения потоков нефти в ЕС на 2 млн баррелей в день.

«Это станет большим ударом. Все, что мы сможем возместить, будет поступать из США», - подчеркнул он в ходе нефтегазовой конференции Adipec.

Также издание указывает на небольшие перспективы роста предложения в других странах. Отмечается, что это связано с тем, что западные инвесторы не хотят соглашаться на ведение новых проектов.