Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+14° в 
USD 61.43EUR 60.97
Войти в почту
1 час назад

Европу предупредили о «большом ударе» из-за потери российской нефти

Лера Букина

Потеря российской нефти станет для Европы «большим ударом». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на итальянскую компанию Eni.

Bloomberg: ЕС ждет «большой удар» из-за потери российской нефти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в предстоящем году Европа будет вынуждена рассчитывать на дополнительную нефть из США для компенсации потери поставок из РФ. Скоро будет введен запрет на морской импорт российской нефти и нефтепродуктов. Глава Eni Клаудио Декальци ожидает сокращения потоков нефти в ЕС на 2 млн баррелей в день.

«Это станет большим ударом. Все, что мы сможем возместить, будет поступать из США», - подчеркнул он в ходе нефтегазовой конференции Adipec.

Также издание указывает на небольшие перспективы роста предложения в других странах. Отмечается, что это связано с тем, что западные инвесторы не хотят соглашаться на ведение новых проектов.

Эмбарго на российскую нефть может грозить Германии беспорядками

Ранее Минфина США сообщил, что принцип «ценового потолка» не будет распространен на российскую нефть, погруженную на суда до 5 декабря. Но нефть нельзя будет разгружать до 19 января 2023 года. Вопрос о введении потолка цен на российскую нефть начал активно обсуждать западными странами летом.

Экономика,Казначейство США,ЕС,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители