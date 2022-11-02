Bloomberg: ЕС ждет «большой удар» из-за потери российской нефти

Потеря российской нефти станет для Европы «большим ударом». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на итальянскую компанию Eni.
Отмечается, что в предстоящем году Европа будет вынуждена рассчитывать на дополнительную нефть из США для компенсации потери поставок из РФ. Скоро будет введен запрет на морской импорт российской нефти и нефтепродуктов. Глава Eni Клаудио Декальци ожидает сокращения потоков нефти в ЕС на 2 млн баррелей в день.
«Это станет большим ударом. Все, что мы сможем возместить, будет поступать из США», - подчеркнул он в ходе нефтегазовой конференции Adipec.
Также издание указывает на небольшие перспективы роста предложения в других странах. Отмечается, что это связано с тем, что западные инвесторы не хотят соглашаться на ведение новых проектов.
Ранее Минфина США сообщил, что принцип «ценового потолка» не будет распространен на российскую нефть, погруженную на суда до 5 декабря. Но нефть нельзя будет разгружать до 19 января 2023 года. Вопрос о введении потолка цен на российскую нефть начал активно обсуждать западными странами летом.