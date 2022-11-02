Песков назвал два аспекта зерновой сделки

«Как раз ликвидация прямых и косвенных препятствий на пути экспорта российских удобрений — это была интегральная часть сделки. До сих пор вот эта часть сделки не была решена. Трудности сохраняются и косвенные ограничения так или иначе негативно влияют», — подчеркнул представитель Кремля.