Песков назвал два аспекта зерновой сделки

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал факторы, которые негативно влияют на зерновую сделку, передает РБК.
«Как раз ликвидация прямых и косвенных препятствий на пути экспорта российских удобрений — это была интегральная часть сделки. До сих пор вот эта часть сделки не была решена. Трудности сохраняются и косвенные ограничения так или иначе негативно влияют», — подчеркнул представитель Кремля.
Он также указал на второй аспект. Речь идет о действиях украинских военных, которые используют в боевых целях коридоров движения коммерческих судов. По словам Пескова, это ставит под угрозу безопасность.
Также представитель Кремля указал на продолжение контрактов по зерновой сделке. Однако, как уточнил он, пока участие РФ все еще приостановлено.
29 октября российская сторона приняла решение приостановить участие в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя.