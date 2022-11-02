Великобритания расширила санкции против России

Власти Великобритании сообщили о расширении ранее введенных санкций на поставки золота из России. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства Соединенного Королевства.

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Новые ограничения на импорт касаются золота, которое было переработано в третьей стране, но содержит металл российского происхождения. Запрет также распространяется на поставки ювелирных золотых украшений, за исключением импорта и экспорта драгоценностей для личного пользования.

Соединенное Королевство также расширило ограничения на некоторые продовольственные товары (безалкогольные и алкогольные напитки, в том числе водку, уксус и пищевые отходы) и запретило экспорт ряда услуг (технической помощи, финансовых и брокерских услуг). Кроме того, правительство страны заявило о введении запрета на поставку продукции из списка товаров, от которых в значительной степени зависят страны «Большой семерки», в Россию, а также для использования в стране. Санкции касаются импорта технологий переработки нефти и производственной продукции.