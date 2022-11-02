Эрдоган: Турция становится международным хабом по газу

Планы создания в Турции международного хаба по поставкам в Европу российского природного газа подтвердились - президент государства Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в парламенте заявил, что экспорт в Европу энергоносителей будет осуществляться через страну. Об этом сообщает ТАСС.

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Он указал на то, что Турция спокойна относительно наступления зимы. По словам президента, страна становится «хабом по газу, хабом в энергетике».

Он рекомендовал всем, кто критикует Турцию за взвешенную политику в период кризиса между Россией и Украиной, взять со страны пример.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что реализовать проект газового хаба в Турции можно. Кроме того, по его словам, это реализовать инициативу можно в кратчайшие сроки.