Эрдоган: Турция становится международным хабом по газу

Планы создания в Турции международного хаба по поставкам в Европу российского природного газа подтвердились - президент государства Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в парламенте заявил, что экспорт в Европу энергоносителей будет осуществляться через страну. Об этом сообщает ТАСС.
Он указал на то, что Турция спокойна относительно наступления зимы. По словам президента, страна становится «хабом по газу, хабом в энергетике».
Он рекомендовал всем, кто критикует Турцию за взвешенную политику в период кризиса между Россией и Украиной, взять со страны пример.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что реализовать проект газового хаба в Турции можно. Кроме того, по его словам, это реализовать инициативу можно в кратчайшие сроки.
Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Денмез заявлял, что Москве и Анкаре удалось достигнуть принципиального соглашения по вопросу создания в стране газового хаба в Турции.