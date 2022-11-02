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1 час назад

В Европе оценили запасы газа на зиму

Лера Букина

Запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) к предстоящему отопительному сезону по итогам октября продемонстрировали положительную динамику – уровень составил 95%, следует из данных Gas Infrastructure Europe (GIE).

Так, прирост в европейских ПХГ в октябре оценивается в 8,8 млрд куб. м. Данное значение является рекордным для этого месяца.

Что касается отбора газа из хранилищ, то он стал самым незначительным за последние три года - лишь 1,9 млрд куб. м. Это связано с аномально теплой погодой для октября в на континенте.

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На 31 октября запасы газа в европейских хранилищах показали рост до 94,76%, что на 5,8 процентного пункта (п. п.) превышает средний уровень на эту дату за последние пять лет. В настоящее время объем газа, который находится в них, оценивается примерно в 102,3 млрд куб. м газа.

Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что Норвегия вышла на передовые позиции в вопросе экспорта газа в Европу. Ею поставляется четверть всего закупаемого в ЕС топлива.

Экономика,ЕС,
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