В Европе оценили запасы газа на зиму

Запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) к предстоящему отопительному сезону по итогам октября продемонстрировали положительную динамику – уровень составил 95%, следует из данных Gas Infrastructure Europe (GIE).

Так, прирост в европейских ПХГ в октябре оценивается в 8,8 млрд куб. м. Данное значение является рекордным для этого месяца.

Что касается отбора газа из хранилищ, то он стал самым незначительным за последние три года - лишь 1,9 млрд куб. м. Это связано с аномально теплой погодой для октября в на континенте.

На 31 октября запасы газа в европейских хранилищах показали рост до 94,76%, что на 5,8 процентного пункта (п. п.) превышает средний уровень на эту дату за последние пять лет. В настоящее время объем газа, который находится в них, оценивается примерно в 102,3 млрд куб. м газа.