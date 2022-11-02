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52 минуты назад

Способ ЕС получить дешевую нефть из РФ назвали очередными санкциями

Илья Родин

Новый способ импорта российской нефти, предложенный изданием Causeur, является фактически очередным вариантом санкций против России, заявил в интервью порталу «Подмосковье сегодня» политолог Алексей Мухин.

Способ ЕС получить дешевую нефть из РФ назвали очередными санкциями
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что накануне французское издание Causeur опубликовало статью о российском топливе. Автор материала предложил Москве поставлять нефть по цене значительно ниже рыночной в обмен на страхование ее транспортировки.

Политолог подчеркнул, что предложенный вариант «не соответствует рыночным механизмам и является, по сути, очередными санкциями».

Французам не удастся убедить российское руководство пойти на такую меру, пояснил Мухин. Он добавил, что в настоящее время Москва придерживается принципиальной позиции о неприемлемости искусственного регулирования цен на энергоресурсы.

Политолог резюмировал, что «доступность цены» на нефть определяется рынком, спросом на нем. Он предупредил, что если такой контракт все же будет заключен, то его без проблем можно будет признать ничтожным.

Экономика,Алексей Мухин,ЕС,
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