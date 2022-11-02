Способ ЕС получить дешевую нефть из РФ назвали очередными санкциями

Новый способ импорта российской нефти, предложенный изданием Causeur, является фактически очередным вариантом санкций против России, заявил в интервью порталу «Подмосковье сегодня» политолог Алексей Мухин.

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Отмечается, что накануне французское издание Causeur опубликовало статью о российском топливе. Автор материала предложил Москве поставлять нефть по цене значительно ниже рыночной в обмен на страхование ее транспортировки.

Политолог подчеркнул, что предложенный вариант «не соответствует рыночным механизмам и является, по сути, очередными санкциями».

Французам не удастся убедить российское руководство пойти на такую меру, пояснил Мухин. Он добавил, что в настоящее время Москва придерживается принципиальной позиции о неприемлемости искусственного регулирования цен на энергоресурсы.