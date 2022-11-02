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47 минут назад

ЕС предупредили, что отказ от российской нефти будет «большим ударом»

Елена Прошина

Исполнительный директор итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци заявил, что решение Европейского союза запретить морской импорт нефтепродуктов из России станет для Европы настоящим вызовом. Об этом сообщает Bloomberg.

ЕС предупредили, что отказ от российской нефти будет «большим ударом»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это будет большой удар. Все, что мы сможем восстановить, будет поступать из США», – заявил Дескальци.

Он объяснил свои слова тем, что поставки из США связаны с определёнными проблемами, а других надежных альтернатив пока попросту нет.

Уточняется, что перспективы увеличения предложения невелики и в других странах. Многие производители пытаются сохранить уровень добычи, при том, что западные инвесторы не спешат финансировать новые проекты.

«Даже в США сланцевые компании в этом году очень медленно увеличивали объемы добычи, несмотря на то, что цены на сырую нефть выросли примерно на 20%. Большинство из них отдали приоритет увеличению выплат акционерам, а не бурению скважин для добычи нефти», – отмечает Bloomberg.

Кроме того, хоть ЕС и смог восстановить свои запасы топлива быстрее, чем предполагалось, в статье отмечают, что повторить этот успех будет не так просто.

«Это временная ситуация. У нас будут проблемы в 2023 году, потому что в 2023 году у нас не будет российского газа», – подытожил Дескальци.

Ранее стало известно, что Иран собирается покупать газ у России, а свой продавать другим странам.

Клаудио Дескальци,ЕС,
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