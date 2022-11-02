Спад ВВП России в третьем квартале ускорился до 5% год к году

«Динамика ВВП близка к прогнозной траектории и по итогам 2022 года составит минус 2,9%. На фоне высокой базы сентября прошлого года динамика в годовом выражении составила минус 5,0% год к году, в целом за третий квартал минус 4,4% год к году», — сообщается в документе.