Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+20° в 
USD 61.62EUR 60.92
Войти в почту
37 минут назад

Спад ВВП России в третьем квартале ускорился до 5% год к году

Газета.Ruиещё 2

По итогам третьего квартала 2022 года спад экономики России в годовом выражении ускорился до 5%. При этом к концу декабря показатель может сократиться до 2,9%, говорится в обзоре Минэкономразвития «О текущей ситуации в российской экономике».

Спад ВВП России в третьем квартале ускорился до 5% год к году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Динамика ВВП близка к прогнозной траектории и по итогам 2022 года составит минус 2,9%. На фоне высокой базы сентября прошлого года динамика в годовом выражении составила минус 5,0% год к году, в целом за третий квартал минус 4,4% год к году», — сообщается в документе.

Экономика России росла только в начале 2022 года — с января по март. Однако действие международных санкций против Москвы внесло коррективы в динамику. В апреле спад показателя, по оценке ведомства, составил 2,7%, в мае — 4,5%, июне — 5%, июле — 4,3 процента, августе — 4%.

Экономика,Минэкономразвития,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители