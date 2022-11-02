Путин объяснил возобновление участия России в зерновой сделке

Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза прокомментировал решение возобновить участие в зерновой сделке. По его словам, оно основывалось на полученных от Украины гарантиях о неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях, передает «РИА Новости».
«Всем известно, что, к сожалению, Украина использовала этот гуманитарный коридор для попыток нанесения ударов по Черноморскому флоту. Мы в этой связи решили приостановить наше участие в этих зерновых конвоях и потребовали от Киева гарантий, что ничего подобного в будущем происходить не будет», — сказал Путин.
Он добавил, что посредниками в этой ситуации выступили «турецкие партнеры» РФ.
«И по линии Минобороны получена информация от Анкары о том, что Украина дала необходимые гарантии о неиспользовании коридора в военных целях», — отметил президент России.
Сразу после этого, по словам Путина, он дал поручение оборонному ведомству возобновить участие РФ в зерновой сделке. При этом президент подчеркнул, что Россия оставляет за собой право выйти из соглашения, если Украине нарушит данные ей гарантии. В таком случае РФ безвозмездно поставит свое зерно в беднейшие страны, пообещал он.