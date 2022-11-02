Путин объяснил возобновление участия России в зерновой сделке

«Всем известно, что, к сожалению, Украина использовала этот гуманитарный коридор для попыток нанесения ударов по Черноморскому флоту. Мы в этой связи решили приостановить наше участие в этих зерновых конвоях и потребовали от Киева гарантий, что ничего подобного в будущем происходить не будет», — сказал Путин.