Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+19° в 
USD 61.62EUR 60.92
Войти в почту
35 минут назад

Путин объяснил возобновление участия России в зерновой сделке

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза прокомментировал решение возобновить участие в зерновой сделке. По его словам, оно основывалось на полученных от Украины гарантиях о неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях, передает «РИА Новости».

Путин объяснил возобновление участия России в зерновой сделке
Фото: ТАССТАСС

«Всем известно, что, к сожалению, Украина использовала этот гуманитарный коридор для попыток нанесения ударов по Черноморскому флоту. Мы в этой связи решили приостановить наше участие в этих зерновых конвоях и потребовали от Киева гарантий, что ничего подобного в будущем происходить не будет», — сказал Путин.

Он добавил, что посредниками в этой ситуации выступили «турецкие партнеры» РФ.

Путин назвал условие выхода из зерновой сделки

«И по линии Минобороны получена информация от Анкары о том, что Украина дала необходимые гарантии о неиспользовании коридора в военных целях», — отметил президент России.

Сразу после этого, по словам Путина, он дал поручение оборонному ведомству возобновить участие РФ в зерновой сделке. При этом президент подчеркнул, что Россия оставляет за собой право выйти из соглашения, если Украине нарушит данные ей гарантии. В таком случае РФ безвозмездно поставит свое зерно в беднейшие страны, пообещал он.

Экономика,Владимир Путин,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители