Аналитики предсказали падение цен на газ на 30%

Согласно прогнозам аналитиков из Goldman Sachs, в ближайшие месяцы цена на природный газ может упасть на 30%. Об этом сообщает CNBC.

По мнению экспертов, стоимость природного газа снизится с нынешних 120 до 85 евро за мегаватт-час уже в первом квартале 2023 года. Аналитики считают, что недавнее снижение цены было вызвано сразу несколькими факторами. К ним относится заполненность европейских газовых хранилищ, мягкая температура осенью, а также избыток сжиженного природного газа.

Однако уже следующим летом, по прогнозам Goldman Sachs, цены на газ резко вырастут.

«Конечно, мы находимся в гораздо лучшем положении, чем пару месяцев назад. Но нам следует ожидать большой волатильности в будущем», – заявил генеральный директор энергетической компании EDP Мигель Стилуэлл д’Андраде.