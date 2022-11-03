Российские банки нашли замену доллару

Банки России стали переходить с доллара на юань. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на ряд крупнейших российских банков. Среди них — Сбербанк , ВТБ , Газпромбанк .

Как пишет газета, представители Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Промсвязьбанка , Альфа-банка , Совкомбанка и Московского кредитного банка (МКБ) запускают инструменты в юанях для населения и бизнеса или планируют расширять линейку продуктов. Сообщается, что компаниям банки предлагают кредиты, хеджирование, гарантии, а физическим лицам — депозиты, накопительные счета и наличные, сообщают «Ведомости».

Ранее стало известно, что юань впервые перегнал доллар по объему оборота в России. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. До этого турецкая газета Sabah сообщила, что президент России Владимир Путин сместил доллар со статуса главной валюты в мире. В частности, председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что все больше стран стали сомневаться в том, стоит ли хранить свои сбережения в долларах.