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55 минут назад

«Ведомости»: российские банки начали переходить с доллара на юань

Ura.Ru

Банки России стали переходить с доллара на юань. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на ряд крупнейших российских банков. Среди них — Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк.

Российские банки нашли замену доллару
Фото: ТАССТАСС

Как пишет газета, представители Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Промсвязьбанка, Альфа-банка, Совкомбанка и Московского кредитного банка (МКБ) запускают инструменты в юанях для населения и бизнеса или планируют расширять линейку продуктов. Сообщается, что компаниям банки предлагают кредиты, хеджирование, гарантии, а физическим лицам — депозиты, накопительные счета и наличные, сообщают «Ведомости».

Ранее стало известно, что юань впервые перегнал доллар по объему оборота в России. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. До этого турецкая газета Sabah сообщила, что президент России Владимир Путин сместил доллар со статуса главной валюты в мире. В частности, председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что все больше стран стали сомневаться в том, стоит ли хранить свои сбережения в долларах.

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