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1 час назад

Российские банки нашли замену доллару

Елена Прошина

Российские банки начали переходить с доллара на юань. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на ряд крупных банков Российской Федерации, среди которых — ВТБ, Сбербанк и Газпромбанк.

Российские банки нашли замену доллару
Фото: ТАССТАСС

Как говорится в публикации, представители ВТБ, Промсвязьбанка, Сбербанка, Газпромбанка, Совкомбанка, Альфа-банка и Московского кредитного банка запускают инструменты в юанях для бизнеса и физических лиц и, предположительно, намерены постепенно расширять ряд продуктов. «Ведомости» отмечают, что банки предлагают компаниям хеджирование, кредиты и гарантии, а гражданам — накопительные счета, депозиты и наличные.

Курс доллара рухнул после заседания ФРС

Ранее стало известно, что юань по объему оборота в России впервые обошел доллар. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи, по их подсчетам 3 октября объем торгов в паре юань/рубль возрос до 70,3 млрд рублей, количество сделок достигло 64,9 тысячи. При этом в паре доллар/рубль объем равен 68,2 млрд рублей, а количество сделок — 29,5 тысячи.

Заместитель главы Министерства финансов РФ Алексей Моисеев считает, что юань и дирхам могут стать прекрасными альтернативами доллару и евро в России. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин отметил, что многие страны усомнились в целесообразности хранения своих сбережений в долларах.

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