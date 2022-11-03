Экспорт российского СПГ вырос до рекордных показателей

На рынке зафиксирован рост поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России в другие страны в октябре. Причем объем стал максимальным с марта, сообщает Bloomberg.

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Агентство указывает на увеличение экспорта СПГ из России на 1,1% год к году. Отмечается, что часть топлива еще не поступила в места назначения. Франция, Китай и Япония стали ключевыми покупателями СПГ.

Автор также отмечает отсутствие прямых ограничений в отношении этого топлива из РФ. По его словам, увеличение экспорта связано с тем, что скоро наступит зима. Так, страны готовятся к этому периоду.

Ранее сообщалось, что кабинет министров Соединенного Королевства решил запретить импортировать российский сжиженный природный газ с начала следующего года.