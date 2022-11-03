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28 минут назад

СМИ: Турция и Россия составят список нуждающихся в зерне и удобрениях

Алиса Селезнёва

Турция и Россия при координации ООН определяют список стран, нуждающихся в российском зерне и удобрениях. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет РИА Новости.

СМИ: Турция и Россия составят список нуждающихся в зерне и удобрениях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

После террористической атаки беспилотников на гражданские и военные суда в Севастополе Россия объявила о приостановке участия в «зерновой сделке». Однако накануне глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что президент России Владимир Путин конструктивно подошел к вопросу о возобновлении поставок в рамках этого механизма. В свою очередь Минобороны РФ объявило, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке.

По словам осведомленного источника, сейчас определяется список стран, в которые пойдет российское зерно и удобрения.

«В ходе последних телефонных переговоров двух лидеров этот вопрос обсуждался, уточнением списков и маршрутов занимаются соответствующие ведомства при координации, как Турции, так и ООН. Усилия также направлены на то, чтобы добиться снятия препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений», - пояснил он.

Источник также уточнил, что в приоритете будут страны Африки и нуждающиеся страны.

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