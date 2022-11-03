Эксперт назвал нужную для обеспечения новых территорий РФ сумму

Для того чтобы финансово обеспечить новые регионы, необходимо выделить 900 млрд наличных рублей. Об этом заявил «Известиям» вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков.

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Он подчеркнул, что число граждан, проживавших в России на начало текущего года в России, составляло 145,5 млн человек. Сумма наличных денег в обращении достигала порядка 14 трлн рублей. Речь идет о банкнотах на руках у населения, деньгах в кассах финансовых организаций, у предприятий и магазинов, пояснил специалист.

Следовательно, как указал эксперт, 100 тыс. наличных рублей — это сумма, которая в среднем приходится на человека. В АБР отметили, что с учетом численности населения присоединенных территорий — около 6 млн человек — спрос на наличные будет составлять приблизительно 500–600 млрд рублей.

При этом в организации обратили внимание на то, что в данных регионах пока нет широко развитой платежной инфраструктуры. В этой связи это требует больше наличных там примерно в 1,5 раза, подчеркнули в АБР.