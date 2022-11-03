Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+12° в 
USD 61.62EUR 60.92
Войти в почту
1 час назад

Эксперт назвал нужную для обеспечения новых территорий РФ сумму

Лера Букина

Для того чтобы финансово обеспечить новые регионы, необходимо выделить 900 млрд наличных рублей. Об этом заявил «Известиям» вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков.

Эксперт назвал нужную для обеспечения новых территорий РФ сумму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он подчеркнул, что число граждан, проживавших в России на начало текущего года в России, составляло 145,5 млн человек. Сумма наличных денег в обращении достигала порядка 14 трлн рублей. Речь идет о банкнотах на руках у населения, деньгах в кассах финансовых организаций, у предприятий и магазинов, пояснил специалист.

Следовательно, как указал эксперт, 100 тыс. наличных рублей — это сумма, которая в среднем приходится на человека. В АБР отметили, что с учетом численности населения присоединенных территорий — около 6 млн человек — спрос на наличные будет составлять приблизительно 500–600 млрд рублей.

При этом в организации обратили внимание на то, что в данных регионах пока нет широко развитой платежной инфраструктуры. В этой связи это требует больше наличных там примерно в 1,5 раза, подчеркнули в АБР.

В октябре глава Министерства финансов Антон Силуанов сообщил, что ведомством были предусмотрены бюджетные траты для присоединенных территорий. Он уточнил, что данное обстоятельство учитывали в ходе составления бюджета на период с 2023 по 2025 годы.

Экономика,Алексей Войлуков,Антон Силуанов,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители