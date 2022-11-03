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1 час назад

"Хуаньцю шибао": Макрон "открыл огонь" по США из-за цен на энергоносители

Газета.Ruиещё 3

Президент Франции Эммануэль Макрон «открыл огонь» по США, заявив, что их экспортные цены на энергоносители сильно превышают внутренние. Об этом пишет «Хуаньцю шибао».

СМИ: Макрон «открыл огонь» по США из-за цен на энергоносители
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы не можем принять тот факт, что американские партнеры продают нам СПГ в четыре раза дороже, чем своим компаниям. Мы не должны позволить США установить экономическое господство за счет Европы», — цитирует издание министра финансов Франции Брюно Ле Мэра.

По данным издания, Вашингтон значительно увеличил экспорт газа и нефти в Европе за счет энергокризиса. По этой причине, отмечает «Хуаньцю шибао», в ЕС считают, что Соединенные Штаты «грабят их во время пожара».

Авторы статьи подчеркивают, что США смогли укрепить экономику за счет экспорта, ВВП страны в третьем квартале 2022 года увеличился на 2,6%.

Ранее «Хуаньцю шибао» писало, что США смогли спасти свою экономику и избежать рецессии благодаря энергокризису в Европе, начавшемуся из-за спецоперации России на Украине.

Экономика,Эммануэль Макрон,ЕС,
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