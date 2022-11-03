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1 час назад

Кабмин продлил ограничения на вывоз из РФ ряда товаров до конца 2023 года

Москва24иещё 1

Российское правительство продлило до конца будущего года срок действия ограничений на вывоз из РФ некоторых товаров и оборудования. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.

Кабмин продлил ограничения на вывоз из РФ ряда товаров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что под ограничения подпадают технологическое, медицинское оборудование, сельхозтехника, электрическая аппаратура, турбины, ядерные реакторы, кабели волоконно-оптические, некоторые виды летательных аппаратов, радиолокационные приборы, аккумуляторы, станки для обработки металла.

Всего ограничения распространяются на более чем 1,6 тысячи наименований товаров.

"Их вывоз запрещен во все зарубежные страны, за исключением государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Белоруссия вводит временный запрет на вывоз из страны ряда промышленных товаров. В перечне – более 250 кодов товарной номенклатуры, в том числе автомобили, железнодорожные вагоны, мотоциклы, летательные аппараты, оборудование для отопления, сельского и лесного хозяйства, медицинские изделия.

В соответствующем постановлении указано, что вывоз товаров из установленного перечня запрещен вне зависимости от страны производства.

Экономика,ЕАЭС,Правительство РФ,
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