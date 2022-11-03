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1 час назад

В России продлили запрет на вывоз некоторых товаров

Елена Прошина

Правительство РФ продлило до конца 2023 года временный запрет на вывоз из России ряда товаров и оборудования. Он будет действовать до конца 2023 года. Об этом сообщает RT.

Кабмин продлил ограничения на вывоз из РФ ряда товаров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточняется, решение принято для исполнения указа президента РФ. В перечень временно запрещенных к вывозу товаров входят более 1,6 тыс. наименований товаров. К примеру, туда входят технологическое и медицинское оборудование, сельхозтехника, электроаппаратура, турбины, ядерные реакторы, отдельные виды летательных аппаратов, аккумуляторы.

Также продлено временное ограничение на вывоз из России некоторых видов лесоматериалов, отходов и лома стали, вольфрама, металлокерамики.

«Их вывоз запрещен во все зарубежные страны, за исключением государств — членов ЕАЭС», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Напомним, в конце февраля президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Запада.

Экономика,Владимир Путин,ЕАЭС,Правительство РФ,
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