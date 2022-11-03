Кабмин продлил ограничения на вывоз из РФ ряда товаров

Правительство РФ продлило до конца 2023 года временный запрет на вывоз из России ряда товаров и оборудования. Он будет действовать до конца 2023 года. Об этом сообщает RT.
Как уточняется, решение принято для исполнения указа президента РФ. В перечень временно запрещенных к вывозу товаров входят более 1,6 тыс. наименований товаров. К примеру, туда входят технологическое и медицинское оборудование, сельхозтехника, электроаппаратура, турбины, ядерные реакторы, отдельные виды летательных аппаратов, аккумуляторы.
Также продлено временное ограничение на вывоз из России некоторых видов лесоматериалов, отходов и лома стали, вольфрама, металлокерамики.
«Их вывоз запрещен во все зарубежные страны, за исключением государств — членов ЕАЭС», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.
Напомним, в конце февраля президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Запада.