Кабмин продлил ограничения на вывоз из РФ ряда товаров

Правительство РФ продлило до конца 2023 года временный запрет на вывоз из России ряда товаров и оборудования. Он будет действовать до конца 2023 года. Об этом сообщает RT.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как уточняется, решение принято для исполнения указа президента РФ. В перечень временно запрещенных к вывозу товаров входят более 1,6 тыс. наименований товаров. К примеру, туда входят технологическое и медицинское оборудование, сельхозтехника, электроаппаратура, турбины, ядерные реакторы, отдельные виды летательных аппаратов, аккумуляторы.

Также продлено временное ограничение на вывоз из России некоторых видов лесоматериалов, отходов и лома стали, вольфрама, металлокерамики.

«Их вывоз запрещен во все зарубежные страны, за исключением государств — членов ЕАЭС», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.