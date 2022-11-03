Названы сроки завоза алкоголя по параллельному импорту

«Все будет зависеть от действия всех игроков, в том числе компаний, которые торгуют алкоголем. Насколько у них налажены связи и как быстро они могут все организовать. Тот, кто уже работал с импортным алкоголем, сможет быстро сориентироваться», — пояснил омбудсмен.