Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+12° в 
USD 61.62EUR 60.92
Войти в почту
24 минуты назад

В России оценили сроки завоза алкоголя по параллельному импорту

Газета.Ru

Омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов заявил РИА Новости, что для завоза алкоголя в российские рестораны по параллельному импорту понадобится месяц.

Названы сроки завоза алкоголя по параллельному импорту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Миронов уточнил, что такого периода времени хватит при условии отсутствия бюрократических проволочек.

«Все будет зависеть от действия всех игроков, в том числе компаний, которые торгуют алкоголем. Насколько у них налажены связи и как быстро они могут все организовать. Тот, кто уже работал с импортным алкоголем, сможет быстро сориентироваться», — пояснил омбудсмен.

До этого Минпромторг РФ включил бренды Bell's, Sheridan's, Jose Cuervo, Jack Daniels, Jagermeister в список для параллельного импорта.

Параллельный импорт продукции зарубежных производителей спиртного мог бы решить проблему потенциального дефицита в России. В противном случае полки могут опустеть уже к концу года.

Экономика,Сергей Миронов,Минпромторг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители